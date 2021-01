Deutsche Textilkette Adler Mode darf sich in Eigenregie sanieren

Der deutsche Billig-Textilhändler Adler Modemärkte darf sich in Eigenregie sanieren. Das Amtsgericht Aschaffenburg gab dem Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung statt, wie Adler am Dienstag mitteilte. Damit bleibt der Vorstand im Amt, jedoch unter der Aufsicht eines Sachwalters, der die Interessen der Gläubiger vertritt.

Damit sei der Rechtsanwalt Tobias Wahl von der Mannheimer Kanzlei Anchor beauftragt worden, der als Insolvenzverwalter unter anderem den Buchgroßhändler KNV saniert hat. Er hatte für das Gericht bereits ein Gutachten über die Lage bei Adler Mode angefertigt. Adler will sich nun über einen Insolvenzplan sanieren, das Geschäft soll weitergeführt werden - allerdings zunächst hinter geschlossenen Geschäftstüren.

Die Auslandstöchter sind von der Insolvenz derzeit nicht betroffen. Adler ist auch in Österreich mit 24 Filialen vertreten und beschäftigt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen plant, die Geschäfte hierzulande nach dem Lockdown wieder zu öffnen.

Das deutsche Unternehmen aus dem unterfränkischen Haibach hatte am Montag angesichts geschlossener Geschäfte während der Coronakrise Insolvenz wegen Überschuldung angemeldet und den Sanierungsexperten Christian Gerloff angeheuert.