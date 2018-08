Deutsche Industrie knickt ein, Österreich will Hoch prolongieren

Obwohl Österreichs Wirtschaft stark mit der deutschen verbunden sei, müsse die kommende Entwicklung kein Parallellauf sein. „Österreich ist stärker mit Zentral- und Osteuropa verwoben. Wenn dort die Konjunktur so dynamisch bleibt, wird das auch Österreich guttun“, sagt Helmenstein. Für heuer rechnet er noch mit einem BIP-Wachstum von drei Prozent, ehe es sich in den kommenden Jahren auf 1,6 bis 1,8 Prozent normalisieren werde. Würde die Regierung entsprechende Maßnahmen setzen, könnte es sogar höher, bei zwei bis 2,25 Prozent liegen. Dafür müsse Bürokratie abgebaut, Steuern und Abgaben gesenkt und in Digitalisierung und Bildung investiert werden.

Beim großen Minus in Deutschland könne es sich auch um natürliche Schwankungen oder einzelne Großaufträge handeln, heißt es aus der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Jede Verunsicherung, wie der Zollstreit mit den USA, sei zwar negativ, die Auswirkungen dürften jedoch nicht überschätzt werden.

Juni-Zahlen liegen für Österreichs Industrie noch keine vor, jene der ersten vier Monate 2018 zeigen jedoch eine stabile Aufwärtsentwicklung. Von Jänner bis April stieg die Industrieproduktion um 11,7 Prozent gegenüber den ersten vier Monaten des Vorjahres. Im Gesamtjahr 2017 waren es 10,7 Prozent. „Die Entwicklung im In- und im Ausland verhält sich ähnlich“, so ein Experte der WKO. Auch der Produktionswert ist in den ersten vier Monaten 2018 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 um 8,8 Prozent gestiegen, im Gesamtjahr 2017 waren es 8,9 Prozent.