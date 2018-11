Wintertourismus: Der Schuh drückt an vielen Stellen

Viel glatter als in der vergangenen Wintersaison kann es kaum laufen: Die Zahl der Nächtigungen stieg in Österreich um 4,7 Prozent, die der Ankünfte um fünf Prozent. Auch für heuer sieht es wieder gut aus, obwohl die Bedingungen – zu warmes Wetter und kaum Schnee – nicht so gut waren wie im Vorjahr.

„Die Buchungslage für Weihnachten liegt je nach Region bei null bis plus zwei Prozent“, sagt Petra Nocker-Schwarzenbacher, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich. Die Weihnachtsfeiertage würden gut fallen, sodass die Gäste nicht viele Urlaubstage nehmen müssten. Auch die Semesterferien würden gut anlaufen, Ostern sei wegen des späten Termins eher schwierig. Die Branche sieht in punkto Auslastung also positiv in die Zukunft, das Wachstum sollte anhalten.

Doch das ist genau eines ihrer größten Probleme. Nicht nur, dass es schwieriger wird, junge Menschen für die Arbeit in der Gastronomie und Hotellerie zu begeistern, die prosperierende Branche braucht jährlich mehr Arbeitskräfte. 2018 wurden bisher im Schnitt 5000 Fachkräfte mehr als im Jahr davor gesucht, obwohl gleichzeitig 9000 Stellen unbesetzt waren. „Es ist also nicht so, dass uns die Fachkräfte davonlaufen, sondern wir brauchen immer mehr“, sagt Nocker-Schwarzenbacher.