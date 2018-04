Auch für Interspar-Geschäftsführer Markus Kaser ist der Internet-Verkauf von Wein eine durchaus rentable Kooperation. „Ich bin sehr zufrieden. Wir verdienen Geld damit. Der Umsatz beim Wein wächst um acht Prozent. Wir machen deutlich mehr Umsatz mit Wein als mit Bier.“

Wobei 75 Prozent des verkauften Weins aus Österreich kommen. „Der Rosé verkauft sich ausgezeichnet“, freut sich Kaser. Der Gesamtpreis eines durchschnittlichen Internet-Einkaufs in der Interspar-Weinwelt beträgt immerhin rund 260 Euro. Demnächst gibt es auch die Möglichkeit, sich seinen per Internet bestellten Wein von der Weinwelt in einen beliebigen Interspar-Standort liefern zu lassen und dort abzuholen.

Bründlmayers kurze Antwort auf die Frage, ob bekannte Winzer wie er die Zusammenarbeit mit dem Lebensmitteleinzelhandel überhaupt notwendig haben: „Ich bin stolz auf die Zusammenarbeit.“ Die Zeiten, in denen im Lebensmitteleinzelhandel die berüchtigten Zwei-Liter-Flaschen alias Doppler die Regale füllten, sind schon lange vorbei.

Es ist ja nicht notwendigerweise so, dass der Lebensmitteleinzelhandel und die vielen Lieferanten ihre Handelsbeziehungen in ungetrübter ökonomischer Zweisamkeit abwickeln. Doch zwischen Bründlmayer und Kaser scheint die Chemie zu stimmen. „Mir ist ein respektvoller Umgang wichtig“, betont der Interspar-Geschäftsführer. „Denn Vertrauen wächst ja auch nicht auf den Bäumen.“

Andreas Anzenberger