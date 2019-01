Der Oldtimer-Branche gehen die Mechaniker aus

Eine andere Möglichkeit wäre, Schülern bei Projekttagen das Thema Oldtimer näherzubringen. Leider sei eine Lehre weniger gefragt als ein Studium, obwohl das Handwerk in dieser Branche wahrlich goldenen Boden habe. Denn Oldtimer werden nach wie vor stark nachgefragt. Viele junge Menschen kommen über Youngtimer – Fahrzeuge, die 20 bis 25 Jahre alt sind – auf den Geschmack von historischen Autos.

Die Gründe, warum Menschen Oldtimer fahren, sind völlig verschieden. „Das geht von einem jungen Schrauber, der einen VW von der Tante geerbt hat, bis hin zum Millionär, der 200 Autos in der Garage stehen hat“, meint Schamburek. Viele hätten einen emotionalen Zugang, der meist aus der Jugend komme – sei es das alte Auto vom Opa, oder das Auto, mit dem man mit den Eltern immer in den Urlaub gefahren sei.

Wachsender Markt

In den vergangenen zehn Jahren seien zunehmend Investoren dazugekommen. Der Markt wachse, die Preisrallye des vergangenen Jahrzehnts sei jedoch abgeflacht – außer es handle es sich um ganz spezielle Fahrzeuge mit besonderer Historie. In die Zukunft blickt Schamburek trotz allem optimistisch. Alte Fahrzeuge werden ein Thema bleiben, glaubt er. Die Jugend, die in der digitalen Welt aufwachse, werde das Manuelle, das Schrauben, auch in Zukunft spannend finden.

96.000 Österreicher besitzen mindestens ein historisches Fahrzeug, im Schnitt sind es 3,2 Fahrzeuge. Der typische Oldtimerfahrer in Österreich ist männlich und zwischen 41 und 60 Jahre alt. Insgesamt sind in Österreich 257.800 Oldtimer zugelassen, deren Wert bei rund 3,7 Milliarden Euro liegt. Ein Fahrzeug ist durchschnittlich 23.000 Euro Wert und fährt pro Jahr 700 Kilometer, was 0,2 Prozent der in Österreich insgesamt gefahrenen Kilometer pro Jahr entspricht. Die Umsatz der Oldtimer-Branche liegt bei 690 Millionen Euro jährlich. Mehr als die Hälfte der Unternehmen rechnet in den kommenden Jahren mit steigenden Umsätzen.