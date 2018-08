Der Nepp mit den „falschen“ Briefmarken

Internet, Smartphone und Soziale Medien hin oder her – noch immer gibt es zahlreiche passionierte Postkartenschreiber. Allerdings ist in den vergangenen Jahren ein Phänomen aufgetaucht, das den Schreibern ihre Leidenschaft vermiest, und das betrifft vor allem Italien-Urlauber: Private Anbieter von Postdienstleistungen verkaufen teure Briefmarken, die damit frankierten Sendungen können nur in spezielle Briefkästen geworfen werden. Oft kommen die Postkarten sehr spät oder gar nicht an.

Eines von vielen Opfern wurde Ende Juli der österreichische Italien-Urlauber Lukas A., und das nicht zum ersten Mal. War es ihm vorher bereits in Florenz passiert, so schlugen die Briefmarken-Abzocker diesmal in Rom zu. „Wenn man nicht genau schaut, bemerkt man gar nicht, dass man nicht offizielle Briefmarken der italienischen Post gekauft hat“, so A. Passiert ist ihm das in einer Trafik. Wer mit ihnen frankierte Briefe oder Postkarten in einen normalen Briefkasten wirft, kann lange auf deren Ankunft warten – die italienische Post sortiert diese aus, da sie keine Briefe transportiert, für die sie nicht bezahlt wird.

„Einen Briefkasten dieser privaten Anbieter zu finden, ist unter der brütenden Sonne in Rom eine Herausforderung“, erzählt A weiter. Und auch das ist keine Garantie für übermittelte Urlaubsgrüße, denn nicht selten wird die Post von dem privaten Dienstleister gar nicht zugestellt.