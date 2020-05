Der lange Schatten der Krise: Österreicher pessimistisch

Interessant ist der Vergleich dieses Ausblicks mit dem Rückblick auf die vergangenen drei Jahre Finanzmarktkrise: Hier sagen 41 Prozent, die Auswirkungen der durch die Lehman-Pleite verursachten Krise seien weniger schlimm gewesen als sie ursprünglich befürchtet haben. Für OGM-Chef Wolfgang Bachmayer ist das ein überraschend gutes Ergebnis: "Man muss bedenken, dass die Menschen oft nicht genau differenzieren. Sie mischen gestiegene Lebenshaltungskosten, stagnierende Real-Einkommen und gefühlte Inflation mit den Effekten der Krise - zumal die Krise ja auch als Legitimation für viele Maßnahmen herhalten musste."



Das Resultat sei also so zu interpretieren, dass viele die Krise als "nicht so schlimm" empfunden hätten. "Es gab Betroffene - aber eben nicht ganz so viele wie erwartet." Auf der einen Seite steht demnach ein Rückblick mit Erleichterung; auf der anderen ein Ausblick in Angst. Vor drei Jahren seien die Prognosen der Bevölkerung für die kommende Finanzkrise ähnlich schlecht gewesen wie heute die Angst vor der Entwicklung der Schuldenkrise, erklärt Bachmayer.