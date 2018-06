Der Gentechik-Teufel wird umgetauft

Die heftige öffentliche Kritik am Kauf durch Bayer kam in der EU vor allem von den Umweltorganisationen. Die Agrarpolitiker bleiben gelassen, weil sich vorerst nichts ändert. Gentechnisch veränderte Pflanzen werden in Österreich ohnehin nicht angebaut. Außerdem musste Bayer Teile seines Agrargeschäfts wie die Bereiche Gemüse- und Feldsaatgut oder Digital Farming an BASF verkaufen. Der Verkaufspreis betrug 7,6 Milliarden Euro.

Die mexikanische Wettbewerbsbehörde hat zuletzt mit Auflagen verhindert, dass Bayer zum einzigen Anbieter gentechnisch veränderter Samen für Baumwollpflanzen in Mexiko wird.

Der eigentliche Grund für den Deal mit einem Volumen von mehr als 54 Milliarden Euro sind langfristige Überlegungen in der Chefetage von Bayer. Die Weltbevölkerung wächst und damit auch die Nachfrage nach Nahrungsmitteln. Ohne einer Ertragssteigerung im Agrarbereich werden die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel steigen. Mit gentechnisch veränderten Pflanzen kann man die Erträge bisweilen deutlich anheben. Daher ist Gentechnik im Agrarbereich ein wachsender Markt. Da sind auch in Zukunft Profite möglich.