Der älteste Milliardär der Welt wird 100

Der Enkel des legendären Ölmagnaten, John D. Rockefeller, feiert am 12. Juni seinen 100. Geburtstag. Der älteste Milliardär der Welt wurde 1915 in der damals größten Privatresidenz New Yorks, die heute das renommierte Museum of Modern Art beherbergt, geboren. Seine fünf Geschwister sind bereits tot, auch eines seiner sechs ist Kinder verstorben.

Im Museum of Modern Art gab es bereits im Vorfeld seines Geburtstags eine Party für den Multimilliardär. Er erschien mit Rollator, strahlend und im schicken Anzug. Rockefeller verriet auch schon sein Geschenk – nicht jenes, das er bekommt sondern so wie es sich für einen Milliardär, der alles hat, gehört, jenes, das er verschenkt: Seal Harbor, rund vier Millionen Quadratmeter Küstenlandschaft im US-Bundesstaat Maine – etwas größer als der Central Park in New York.

Der Reichtum Rockefellers wird auf 3,2 Milliarden Euro geschätzt. Damit liegt er in der von Forbes erstellten Liste der reichsten Menschen der Welt zwar nur auf Rang 603. Ein Leben in Luxus für sich, seine Frau und die sechs Kinder war damit aber locker finanzierbar. Zudem gilt der Harvard-Absolvent und Ex-Banker als großer Spender und Kunstförderer.