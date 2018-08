Den Fischständen an der Rialto-Brücke droht das Aus

Auch wenn der Markt nicht gerade zu den preiswertesten in Europa gehört, ist der Frischwarenmarkt an der Rialto-Brücke eine der weniger Möglichkeiten der Einheimischen, bezahlbare und frische Lebensmittel zu erwerben. In Venedig ist die Zahl der Lebensmittelgeschäfte als Folge der schrumpfenden Einwohnerzahl stark gesunken. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Zahl der Anrainer von 175.000 auf ein Rekordtief von weniger als 55.000 Menschen gefallen, so die Angaben der Gemeinde. Noch im Jahr 2000 zählte die Lagunenstadt 66.386 Einwohner.

Dafür tummeln sich zu Spitzenzeiten bis zu 130.000 Touristen in der Lagunenstadt. Die Einheimischen betrachten diese Entwicklung mit wachsender Sorge.