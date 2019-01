Dem Opel-Stammsitz Rüsselsheim droht ein radikaler Kahlschlag

Am Opel-Stammsitz Rüsselsheim wird für die Beschäftigten die Arbeit knapp. Wegen fehlender Nachfrage will das vom französischen PSA-Konzern übernommene Unternehmen die Produktion der Modelle Insignia und Zafira deutlich zurückfahren, wurde am Donnerstag aus Kreisen der Gewerkschaft IG Metall bekannt.

Heuer sei nur noch eine Produktion von 68.000 statt 123.000 Autos geplant, hatte zuvor die "Mainzer Allgemeine" auf Basis einer gewerkschaftlichen Mitarbeiter-Information berichtet.

Nur noch eine Schicht

Insider bestätigten, dass die Geschäftsführung dem Betriebsrat umfassende Kurzarbeit sowie die Umstellung von zwei auf eine Schicht in dem Produktionswerk mit rund 3000 Beschäftigten vorgeschlagen hat. Bis jetzt handle es sich noch um Planungen, zu denen es noch keine endgültigen Beschlüsse gebe. Der Sparkurs hätte auch Auswirkungen für die am Ort produzierenden Zulieferer. Auch aus dem Komponentenwerk Kaiserslautern würden weniger Produkte benötigt. Das dritte deutsche Opel-Werk im thüringischen Eisenach scheint zunächst nicht betroffen.

Unklar blieben zunächst die konkreten Auswirkungen für die Beschäftigten. Sie sind mit einem Tarifvertrag bis 2023 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. "Die Leute im Werk sind konsterniert und erst einmal sprachlos", berichtete ein Opelaner. Von einem weiteren freiwilligen Abfindungsprogramm wurde zunächst nichts bekannt. Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug wollte sich am Donnerstag nicht äußern.