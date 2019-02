Das Zeitalter der Megastädte bricht an

Viele Trendforscher sind sich einig, dass die Urbanisierung auch Auswirkungen auf unsere Ernährung haben wird. Unregelmäßige Arbeitszeiten, der immer mehr an Strukturen verlierende Alltag, aber auch die Fülle an Waren und Dienstleistungen, die in Städten zu haben ist, werden unsere Gewohnheiten verändern. Wer seine Ernährung nicht planen kann oder will und wenig Zeit fürs Essen hat, kauft tendenziell ein, was er im Moment gerade braucht. Das Leben konzentriert sich stärker als früher auf spontane Bedürfnisse, die besonders in Städten schnell befriedigt werden können.

Die Themen Convenience, Snacking und Fast Food gewinnen an Bedeutung. Gleichzeitig werden aber auch Restaurants und Luxusgüter in der Nahrungsmittelbranche deutlich zulegen. Die Menschen wollen sich zwischendurch etwas gönnen und in großen Ballungszentren finden sich Nachfrage und Angebot einfacher als in ländlichen Gebieten.