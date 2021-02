„Das wird sich noch ziehen“: Bei MAN sind Nerven gefragt

Die Gewerkschaft kämpft weiter um den Erhalt des Lkw-Werks von MAN im oberösterreichischen Steyr und die 2.300 Arbeitsplätze vor Ort. In Oberösterreich finden heuer Landtagswahlen statt. Deshalb mischt auch die Landespolitik mit.

Um den Druck auf den deutschen Mutterkonzern zu erhöhen, der das Werk verkaufen oder bis 2023 schließen will, wurde seitens der Metallergewerkschaft „Pro-Ge“ die sogenannte „staatliche Wirtschaftskommission“ einberufen.

Sie soll quasi amtlich bestätigen, dass das Lkw-Werk profitabel ist und deshalb erhalten werden sollte. Bindend sind Gutachten der sozialpartnerschaftlich besetzten Kommission (angesiedelt beim Wirtschaftsministerium) freilich nicht.

Am Mittwoch trat diese neunköpfige Kommission in der Causa MAN Steyr in Linz zum ersten Mal zusammen, und die Hoffnungen der Gewerkschafter wurden sogleich enttäuscht.

Weder wurden seitens des MAN-Managements die geforderten Zahlen zur Performance des Werks vorgelegt, wie Gewerkschafter und Ex-SPÖ-Sozialminister Alois Stöger im KURIER-Gespräch schildert. Noch erschien, wie verlangt, MAN-Boss Andreas Trostmann, sondern lediglich die lokalen Geschäftsführer aus Steyr. Die entscheiden aber nicht über die Zukunft des Werks, weiß auch Stöger und sagt: „Das wird sich noch ziehen.“