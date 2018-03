Das verdienen die Europäer pro Arbeitsstunde

Wie eine von Eurostat am Donnerstag veröffentlichte Statistik zeigt, werden die höchsten Stundenlöhne in Europa derzeit in Luxemburg gezahlt (die dort noch aus 2016 stammenden Daten liegen bei 43,8 Euro). Es folgen Dänemark (2017: 39,7 Euro) und Belgien (2016: 37,9 Euro).

Österreich liegt an siebenter Position. Im Schnitt habrn Arbeiter hier 29,8 Euro pro Stunde verdient. 2005 waren es noch 21,5 Euro.