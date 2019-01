Das sind die größten Handelskonzerne der Welt

Die ebenfalls US-amerikanische Costco Corporation lag mit 129 Mrd. Dollar Umsatz auf Platz 2, gefolgt vom US-Händler The Kroger mit einem Umsatz von knapp 119 Mrd. Dollar. Der Online-Händler Amazon schaffte es mit 118,6 Mrd. Dollar Umsatz bereits auf Platz vier. Im Vorjahresranking lag Amazon auf Platz 6, das Jahr davor auf Platz 10. "Die Jagd nach der Spitze geht in die nächste Runde. Ein Platz am Stockerl mit den größten Einzelhändlern rückt in greifbare Nähe", sagte Orsolya Hegedüs, Deloitte-Partnerin in Österreich, in einer Aussendung.