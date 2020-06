Das grüne Markensiegel für das Biolandhaus Arche

Im Rahmen einer großen Feier zum 75. Geburtstag von Rosalinde Tessmann erhielt das Biolandhaus Arche nun als erstes Hotel in Kärnten die Auszeichnung zu den GREEN BRANDS Austria!



Ausgangspunkt dazu war im ersten Schritt die Nominierung des Hotels und im Anschluss eine sehr aufwändige Prüfung (Validierung), welche mit Bravour bestanden wurde und Grundlage der Jury-Entscheidung war.



Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit und Biologische Vollwertküche sind seit jeher die wichtigsten Belange der Hotel-Philosophie von Familie Tessmann, den Inhabern des

1. Ökohotels Österreichs und 1. Biohotels Kärntens.

Nach zahlreichen Zertifikaten und Auszeichnungen beweist dies die neueste Auszeichnung zu den GREEN BRANDS Austria 2011/2012 einmal mehr.

So wurde im Rahmen der großen Geburtstagsfeier das Zertifikat von Norbert Lux, einem der Geschäftsführer der GREEN BRANDS Organisation, an Familie Tessmann feierlich überreicht.



Ilmar und Noe Tessmann sehen die Auszeichnung als erneute, großartige Bestätigung ihrer Arbeit, insbesondere von ihrer Mutter Rosalinde Tessmann, als Seele des Hauses und weitere Motivation für die Zukunft, immer noch Potential für Verbesserung und Veränderung im Sinne der biologischen und ökologischen Unternehmens-Kultur zu erkennen und umzusetzen.