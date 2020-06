Das große Rätselraten um den Goldpreis

Edelmetall-Experte Ronald Stöferle zählt, wenn es ums Gold geht, zu den „Bullen“. Er ist nach wie vor davon überzeugt, dass viele Argumente für Gold sprechen. „Wenn es jemals Bedarf an monetärer Versicherung gegeben hat, so ist es heute“, schreibt er in seinem jüngsten Gold-Report. Er sagt voraus, dass die Unze Gold binnen zwölf Monaten auf 1480 Dollar klettern wird (am Donnerstag notierte die Unze bei rund 1233 Dollar). Am langfristigen Kursziel von 2300 Dollar hält Stöferle weiterhin fest.

Andere Analysten sind vollkommen anderer Meinung. Jene von ABN Amro etwa haben ihre Prognose für das Ende des laufenden Jahres von 1300 auf 1100 Dollar gesenkt. Für Ende des kommenden Jahres sagen sie überhaupt nur noch 900 Dollar voraus. Dreistellige Goldpreise können sich auch andere Analysten durchaus vorstellen.