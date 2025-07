Daimler Truck will in Europa die laufenden Kosten um über 1 Mrd. Euro senken. In Deutschland sollen rund 5.000 Stellen abgebaut werden.

Daimler Truck stellt seinen Investoren trotz der Turbulenzen durch die US-Zollpolitik weiterhin eine zweistellige Gewinnspanne bis 2030 in Aussicht. Demnach soll die Marge auf mehr als 12 Prozent steigen, teilte der Konzern am Dienstag vor Beginn seines Kapitalmarkttages in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina mit. "Wir wollen das beste Lkw- und Busunternehmen werden - für unsere Kunden, unsere Beschäftigten und unsere Aktionäre", erklärte Daimler-Chefin Karin Radström.

Über den Konjunkturzyklus soll die Marge künftig zwischen 9 und 13 Prozent liegen. Hier hatte Daimler Truck bisher 7 bis 11 Prozent veranschlagt. Unter anderem will der Konzern in Europa die laufenden Kosten um über 1 Mrd. Euro senken. Dazu sollen in Deutschland rund 5.000 von gut 35.000 Stellen abgebaut werden, wie es nun hieß. Zur letzten Investorenkonferenz vor zwei Jahren unter ihrem Vorgänger Martin Daum hatte der deutsche Lkw-Hersteller bereits mehr als 12 Prozent Rendite bis 2030 angepeilt, allerdings unter der Voraussetzung eines günstigen Marktumfelds. Der Umsatz sollte von 2025 bis 2030 um 40 bis 60 Prozent steigen. Jetzt wird ein organisches Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent pro Jahr prognostiziert.

Scania und Paccar als Vorbilder Die Ausgangslage ist derzeit aber schwierig: Die US-Zollpolitik schreckt Speditionen aus Sorge über eine wirtschaftliche Talfahrt diesseits und jenseits des Atlantiks von der Anschaffung neuer Nutzfahrzeuge ab. Im zweiten Quartal sackte der Absatz von Daimler in Nordamerika um 20 Prozent ab. Manche Analysten setzen deshalb Fragezeichen hinter den erst im Mai aufgrund der Zoll-Effekte gesenkten Ausblick für 2025. Nach diesem soll der Umsatz auf 48 bis 51 Mrd. Euro von 54 Mrd. Euro im Vorjahr sinken. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) soll 5 Prozent über oder unter dem Vorjahr liegen - damals war es um 15 Prozent auf 4,7 Mrd. Euro gesunken.