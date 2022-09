Crowdinvesting-Plattformen Rocket stellen sich neu auf

Mit einem gesamten Transaktionsvolumen von knapp 150 Millionen Euro führt diese Unternehmensgruppe aus Graz den österreichischen Crowdfinanzierungsmarkt an. Nun hat sich die Geschäftsführung zu einer Fusion der Aktivitäten entschlossen. Aus den eigenständigen Plattformen Green Rocket, Home Rocket und Lion Rocket entsteht mit Rockets Österreich eine gemeinsame Plattform für Crowdinvestments.

Seit 2013 zählt die Rockets-Gruppe zu den führenden deutschsprachigen Crowdinvesting-Plattform-Betreibern. Green Rocket steht für Crowdinvesting für nachhaltige Startups und Projekte, Home Rocket für Crowdinvesting für professionelle Immobilienprojekte und Lion Rocket für Crowdinvesting für etablierte Unternehmen.

Aufgrund des dynamischen Wachstums der vergangenen Jahre wurden die Plattformen einem umfassenden Rebranding unterzogen, die bisher eigenständigen Unternehmen fusioniert und die Marke “Rockets„ neu positioniert, gestärkt und weiterentwickelt, heißt es in einer Aussendung. Unter rockets.investments werden Anlegerinnen und Anleger künftig Investmentmöglichkeiten aus den verschiedensten Bereichen und Asset-Klassen auf einer Plattform finden - von Immobilien, nachhaltigen Projekten, etablierten Unternehmen bis hin zu Startups oder Innovationen aus dem Bereich Gesundheit und Energie.

„Mit der Zusammenlegung unserer Themenbereiche schaffen wir ein umfangreiches Investitionsangebot für die gesamte Crowd. Investorinnen und Investoren haben dadurch die Möglichkeit, sich auf einer Plattform ein diversifiziertes Veranlagungsportfolio aus verschiedensten Branchen, Asset-Klassen und Unternehmensphasen zusammenzustellen“, erklärt Wolfgang Deutschmann, Geschäftsführer von Rockets.

Die Gemeinsamkeit, welche die unterschiedlichen Themenbereiche und Branche eint, sei das Thema Zukunft. Der Fokus liege dabei auf Investmentchancen, die einen Mehrwert fĂĽr die Gesellschaft bringen.

„Wir verstehen Rockets als einen Ort, an dem Zukunft aktiv mitgestaltet werden kann: Unsere Crowd trifft Investitionsentscheidungen für zukunftsweisende Unternehmen und Projekte, Unternehmerinnen und Unternehmer lassen Kleinanlegerinnen und Kleinanleger an künftigen Erfolgsgeschichten teilhaben und unser Team bringt sich an einem zukunftsorientierten Arbeitsplatz ein. Unser Slogan lautet daher treffend “Rockets - Where future happens, erklärt Geschäftsführer Peter Garber-Schmidt.