Crowdfunding-Projekt Woodero ist pleite

Das steirische Startup Woodero wollte mit Hüllen für Smartphone und Tablets durchstarten – nun ist es Österreichs erstes über Crowdfunding finanziertes Unternehmen, das in die Pleite schlittert. Am Landesgericht Leoben wurde Konkurs angemeldet, laut der Insolvenzdatei erfolgte die Konkurseröffnung bereits am 24. März. 175 Crowdfunding-Investoren sind betroffen.

Der Konkurs des Start-ups Woodero kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Seit dieser Woche ist ein neues Crowdfunding-Gesetz in Begutachtung (mehr dazu hier), welches das Einsammeln von Investorengeldern übers Internet erleichtern soll. Bei Woodero wurden 166.000 Euro von 175 Investoren in den Sand gesetzt.