Coronavirus: Virtuelle Immo-Besichtigungen sind im Kommen

Im Immobilienbereich wird in Corona-Zeiten verstärkt auf virtuelle Wohnungsbesichtigungen ausgewichen. Die Österreicher sind dafür aufgeschlossen - 57 Prozent halten das für eine sehr gute Alternative zu einer persönlichen Besichtigung, wie eine Umfrage des Portals ImmobilienScout24 unter 500 Personen ergab.

Die aktuellen Ausgangsbeschränkungen wegen der Covid-19-Pandemie würden viele Immobiliensuchende vor akute Probleme stellen, daher habe man schon Mitte März eine Initiative zur Video-Live-Besichtigung von Immobilien gestartet. An dieser Initiative würden sich 315 Makler beteiligen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Von den Website-Besuchern interessiere sich jeder siebente für eine solche Möglichkeit. Derzeit stünden 16.000 Wohnungen, Häuser und Gewerbe-Immos virtuell zur Besichtigung zur Verfügung.