Coronavirus: Deutsche Wirtschaftsweise uneins über Coronabonds

Im Kreis der deutschen Wirtschaftsweisen ist der Einsatz von Coronabonds im Kampf gegen die Folgen der Virus-Pandemie in der Eurozone umstritten. Der Chef der Sachverständigen, Lars Feld, machte am Montag in einer Pressekonferenz per Videoschaltung klar, dass die Top-Ökonomen in ihrem Sondergutachten zu den wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise dazu geteilter Meinung seien.