Coronavirus: Deutsche Industrie-Produktion legte um 2,9 Prozent zu

„Drei Faktoren trieben die Produktion in diese Höhe: Erstens wurden Produktionsausfälle aufgrund der weihnachtlichen Brückentage im Vormonat nachgeholt. Zweitens war die Witterung im Januar ungewöhnlich mild, so dass die Bauproduktion auf vollen Touren laufen konnte. Drittens sehen wir die Auswirkungen der globalen Stabilisierung – bevor Corona zuschlug. Je weiter wir aber in das erste Quartal vordringen, desto stärker werden alle positiven Entwicklungen gegenüber den Belastungen durch Corona in den Hintergrund treten", sagt Andreas Scheuerle von der Dekabank.