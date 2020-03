Coronavirus: 81 Staaten stehen beim Währungsfonds um Hilfe an

Die Weltwirtschaft befindet sich nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds ( IWF) wegen der Coronavirus-Pandemie schon in einer Rezession. Die Wirtschaft in den USA und weiteren reichen Ländern schrumpfe bereits, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Freitag. Die Weltwirtschaft werde wegen des Virus in diesem Jahr eine "schwere" Rezession erleben, warnte sie.

Besonders hart betroffen sind Entwicklungs- und Schwellenländer. Es gebe schon 81 Anfragen von IWF-Mitgliedern, um Hilfskredite zu erhalten. Der IWF könne bis zu einer Billion US-Dollar (900 Mrd. Euro) einsetzen, um Mitgliedsstaaten zu unterstützen, sagte Georgiewa.