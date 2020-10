Corona-Rezession: Coface leicht optimistischer als Wifo und IHS

Der Kreditversicherer Coface prognostiziert für Österreich einen etwas geringen Einbruch als zuletzt die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS. Coface erwartet, das die Wirtschaftsleistung (BIP) heuer um 6,3 Prozent abnimmt und 2021 um 4,9 Prozent ansteigt. Wie Coface am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, seien die Metallbranche, der Einzelhandel, die Textil- und Bekleidungsbranche, der Transport-Sektor sowie die Automobilbranche am stärksten betroffen.

Das IHS erwartet für 2020 einen Rückgang der heimischen Wirtschaftsleistung von 6,7 Prozent und das Wifo rechnet mit -6,8 Prozent. Für 2021 erwarten die Ökonomen ein BIP-Plus von 4,4 Prozent (Wifo) und 4,7 Prozent (IHS). Wie aus dem wöchentlichen Konjunkturindikator der Nationalbank (OeNB) hervorgeht, ist die Konjunkturerholung in den vergangenen Wochen mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Vor allem der private Konsum und der Tourismus schwächeln zur Zeit.