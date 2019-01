Coca-Cola und Pepsi wollen Plastikproblem bis 2030 lösen

Acht Millionen Tonnen pro Jahr

Der Umweltorganisation Earth Day zufolge landen jährlich acht Millionen Tonnen Plastikabfälle in den Meeren. Dies sei so viel wie eine Lkw-Ladung jede Minute.

Coca-Cola und Pepsico gehören zu einem Bündnis von internationalen Unternehmen, der "Allianz gegen Plastikmüll in der Umwelt". Es wurde Mitte Jänner gegründet. Die Allianz will nach eigenen Angaben Lösungen voranbringen, die die Entsorgung von Plastikmüll in die Umwelt, insbesondere in die Weltmeere, verringern und vermeiden. In den kommenden fünf Jahren wollen die Unternehmen 1,5 Milliarden Dollar (1,3 Milliarden Euro) in Projekte und Kooperationen investieren. Auch BASF und Henkel gehören zu den Gründungsmitgliedern.