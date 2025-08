Der US-Schmuckhändler Claire's hat am Mittwoch zum zweiten Mal nach 2018 Insolvenz angemeldet und dies mit einer nachlassenden Nachfrage begründet. In dem Antrag auf Gläubigerschutz im US-Bundesstaat Delaware listete das Unternehmen sowohl geschätzte Vermögenswerte als auch Verbindlichkeiten in Höhe von jeweils zwischen 1 und 10 Milliarden Dollar (zwischen 900 Mio. und 9 Mrd. Euro) auf.

Die Zahl der Gläubiger wurde mit 25.001 bis 50.000 angegeben.