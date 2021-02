Christoph Swarovski in Optik- und Tyrolit-Beirat bestellt

Im internen Streit über Unternehmensstruktur und Ausrichtung des Tiroler Kristallkonzerns Swarovski gibt es offenbar ein kleines Zeichen von Entspannung. Christoph Swarovski, Tyrolit-Chef und Präsident der Industriellenvereinigung Tirol, wurde in den Beirat von Swarovski Optik und Tyrolit bestellt, wie der Kristallkonzern in einer Aussendung am Freitag mitteilte.

Entsendung wurde verweigert

"Gerade in diesen Zeiten braucht es gemeinsame Anstrengungen, um die Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen. Die Hand ist weit ausgestreckt, um diesen Weg gemeinsam zu gehen", erklärte CEO Robert Buchbauer.

Christoph Swarovski war zuletzt die Entsendung in den Beirat der Daniel Swarovski KG verweigert worden. Er hatte bei einer Gesellschafterversammlung Anfang Dezember nicht die notwendige Zustimmung und war damit nicht Helmut Swarovski in das Gremium nachgefolgt.