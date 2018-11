Christbaum-Nachwuchs in Gefahr: Klima-Alarm im Wald

Wer im Sommer im Wald- oder Weinviertel unterwegs war, konnte das Desaster schon erahnen: staubtrockene Erde, braune Blätter auf den Laubbäumen und umgeworfene oder vom Borkenkäfer zerstörte Nadelbäume. Ein kleiner Sturm und sie kippen reihenweise um.

Auch die heimischen Christbaum-Bauern sind betroffen: Ihnen sind heuer viele Setzlinge vertrocknet. Sie mussten mit hohem Aufwand nachpflanzen und hoffen nun auf feuchtere Jahre. Für Weihnachten 2018 aber ist das Angebot noch gesichert. Deshalb sollten die Preise auch nicht steigen. Für den Christbaum-Nachwuchs der nächsten Jahre schaut es aber düster aus.

Der Klimawandel ist im Wald nicht mehr zu übersehen. „Für die Forstwirtschaft heißt das: Alarmstufe Superrot“, sagt Rudolf Freidhager, Vorstand der Österreichischen Bundesforste (ÖBf). „Wir müssen Setzlinge in die trockene Erde hineinpflanzen. Es ist schwierig, sie noch hochzukriegen“, fügt er hinzu.

Dabei haben die ÖBf noch vergleichsweise Glück gehabt. Große Forstbetriebe von Tschechien über Ostdeutschland bis Polen haben derart hohe Mengen an Schadholz, dass sie mit dem Aufräumen gar nicht mehr nachkommen. „Bei den ÖBf sind wir in einer vergleichsweise vorteilhaften Lage. Unser Wald steht großteils in höheren Lagen. Dort schlägt der Klimawandel nicht so brutal zu“, erklärt der ÖBf-Vorstand.

Heuer und hoffentlich auch 2019 dürften die ÖBf daher trotz der Trockenheit im Wald weiterhin Gewinne schreiben. „Damit sind wir wahrscheinlich der einzige staatliche Forstbetrieb in Mitteleuropa, dem das gelingt“, schätzt Finanz-Vorstand Georg Schöppl.