Chinesen kaufen Luxusläden leer

Der Kaufvorgang dauert nur wenige Minuten. Es muss eine Rolex, eine Omega oder eine ähnlich prominente wie teure Luxusmarke sein. "Chinesische Touristen kaufen fast drei Mal so viele Uhren und Schmuck wie russische Reisende. Sie lieben Luxusartikel und sind sehr anspruchsvolle Kunden", weiß Gerd Gfrerer, Geschäftsführer vom Mehrwertsteuerrückerstatter Global Blue Austria.

Der Kaufrausch der Chinesen lässt die Kassen in der Wiener Innenstadt klingeln. Mehr als die Hälfte der Einkäufe wird im "Goldenen U" ( Kärntner Straße, Graben und Kohlmarkt) getätigt; allein am Kohlmarkt werden im Schnitt 1200 Euro pro Einkauf ausgegeben. Die starke Nachfrage führt bereits zu Lieferengpässen bei bestimmten Uhren. "Manche Luxusmarken waren im Vorjahr zeitweise ausverkauft, weil die Hersteller nicht so schnell nachliefern konnten", erzählt Gfrerer. Rudolf Vogt vom Landesgremium der Juweliere in der Wiener Wirtschaftskammer, hat zwar von Engpässen bei bestimmten Rolex- und Omega-Modellen in München gehört, kann dies aber für Wien nicht bestätigen. Er verweist darauf, dass die Asiaten oft nur bei vorher ausgewählten Läden einkaufen.