China will Wachstum zugunsten von Strukturreformen drosseln

Zu Jahresbeginn hat die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) ein Plus von 8,2 Prozent vorhergesagt. Am Mittwoch senkte sie die Prognose jedoch auf 7,6 Prozent. „Langsameres Wachstum ist der Preis für die Strukturreformen“, heißt es in dem Bericht. Im Vorjahr waren es ebenfalls 7,6 Prozent. Experten sehen sechs oder sieben Prozent Wachstum als Untergrenze für das Schwellenland, um ausreichend Arbeitsplätze zu schaffen.