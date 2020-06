CAToil folgt russischen Ölfirmen in neue Märkte

Der neue französische Mehrheitseigentümer der in Wien ansässigen Ölbohr-Firma CAToil, Maurice Dijols, hat große Expansionspläne. Nach der Hauptversammlung Ende Februar, bei der neue Chefs für CAToil bestellt werden, will er das bisher ausschließlich auf Russland und Kasachstan fokussierte Unternehmen auf Wachstum trimmen.

CAToil soll russischen Ölunternehmen in neue Märkte folgen. Als Beispiel nannte Dijols die russische Lukoil, die im Irak nach Öl bohrt. Der Sitz des Unternehmens werde aber in Wien, die Aktiennotiz weiterhin in Frankfurt bleiben.

Der Ölmanager Dijols, der in den vergangenen 34 Jahren unter anderem beim weltgrößten Ölfeld-Ausrüster Schlumberger in den USA und in Russland tätig war, ist überzeugt, dass die Ölförderung in Russland weiter boomen wird. " Russland braucht die Einnahmen", betont er.