Casinos: Tschechen schaffen Fakten, Kirchenbanker zocken

Dazu muss man wissen, dass Vorkaufsrechte und Zwischenholdings die Eigentumsverhältnisse an der Casag verkomplizieren. Durchgerechnet kommt Schelhammer & Schattera auf 9,4 Prozent. Die Bank ist mit 5,31 Prozent direkt an der Casag beteiligt. Dort haben jedoch alle anderen Aktionäre ein Vorkaufsrecht. Gut möglich, dass die Staatsholding ÖBIB davon Gebrauch macht. Bliebe Schelhammer auch nur mit einem Prozent direkt in der Casag drin, könnte die Bank auch in Zukunft mitbestimmen. Mit dieser Option soll die Grawe, hört man, gegenüber Sazka den Preis maximieren.

Zudem hält die Bank 10,77 Prozent an der Medial Holding, der wiederum 38 Prozent an der Casag direkt gehören. 88,89 Prozent an der Medial sind bereits bei Sazka, doch einen winzigen Anteil hält die Casag selbst. Diese 0,34 Prozent könnten zum Zünglein an der Waage werden, denn ein Verkauf von Anteilen in der Medial muss einstimmig erfolgen.

Schelhammer & Schattera verpflichtet sich als „Bank für die Kirchen“ und „führender Anbieter ethisch nachhaltiger Bankdienstleistungen“ (Eigendefiniton) strengen ethischen Regeln. Glücksspiel gehört sicher nicht dazu. Außerdem gelobte das Institut, nicht gegen die Interessen des Finanzministeriums zu agieren. Sazka erklärte, man könne „nicht irgendwelche Dokumente kommentieren, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind“. andrea.hodoschek