Konzessionen: Glücksritter pokern um Wien

Casinos Austria

Kärntner Straße

Kärntner Straße

Niederösterreich

Korneuburg

Karl Stoss

Gastronomie

Die Grand-Casino-Truppe beteuert zwar, nicht den Spielbetrieb der(Casag) in dernieder konkurrenzieren zu wollen und spricht von einem „Agglomerationseffekt“ des Standorts – Konkurrenz belebt das Spiel. Doch das Palais-Casino würde der, die ertragreichste Spielstätte der Casag im Inland, natürlich hohe Einbußen bescheren.Weshalb sich die Casag gleich um alle drei neuen Lizenzen beworben hat. Aus Wettbewerbsgründen will der Platzhirsch die Standorte nicht nennen. An der Gerüchtebörse werden indas einmal schon archivierte Projekt bei der Burg Kreuzenstein nahesowie Krems kolportiert. Jedenfalls nicht zu nahe bei Baden. Die Casag will ihr dortiges Großcasino samt Kongresszentrum, das endlich in den schwarzen Zahlen ist, nicht kannibalisieren. Auf zusätzliche Erträge in Baden hofft Casag-Chefdemnächst durch die Übernahme dervom bisherigen Caterer DO & CO. 70 Millionen Euro würde die Casag investieren, sollte sie alle drei Lizenzen erhalten. Ob der Glücksspielkonzern das aus eigener Finanzkraft stemmen kann, ist fraglich. Müssen doch der defizitären Auslandstochter CAI 40 Millionen Euro zugeschossen werden.

Auf Eleganz im Retro-Stil der 60er-Jahre setzt das Projekt „Flamingo“ im Hotel InterContinental am Wiener Stadtpark. Die an der US-Börse Nasdaq und in Wien notierende Century Casinos will im Fünf-Stern-Haus „ Europas elegantestes und modernstes Hotel-Casino“ samt Entertainment aufziehen. Im Visier haben die Century-Chefs Erwin Haitzmann und Peter Hötzinger kaufkräftige Touristen und Geschäftsreisende sowie spendable lokale Abendgäste. Durch das noble Ambiente sollen Zocker mit schmalen Geldbörsen gar nicht erst angelockt werden, was „im Interesse des Spielerschutzes ist“.

Mit in der Betreibergesellschaft ist neben dem Szene-Gastronomen Bernd Schlacher („Motto“) auch der umtriebige Investor und Risiko-Kapital-Einsammler Michael Tojner, seit dem Vorjahr Eigentümer des InterContintental. Der ehemalige bwin-Aufsichtsrat hatte bisher allerdings kein Glück mit dem Spiel. Er wollte vor einigen Jahren mit dem Sportwetten-Anbieter Starbet einen fulminanten Börsegang hinlegen und in die Top-Liga aufsteigen. Starbet floppte furios, etliche Anleger verloren viel Geld und gegen Tojner läuft bei der Korruptions-Staatsanwaltschaft immer noch ein Verfahren wegen des Verdachts auf Betrug. „Das Verfahren dauert bereits extrem lange. Wir rechnen damit, dass es zu keiner Anklage kommt“, sagt eine Tojner-Sprecherin. Private-Equity-Projekte seien eben auch risikoreich. Sollte Tojner doch rechtskräftig verurteilt werden, kann’s Probleme mit der Konzession geben. Laut Glücksspielgesetz ist Unbescholtenheit eines der Pflichtkriterien. Laufende Verfahren werden „je nach Relevanz für das Betreiben einer Spielbank bei der Auswertung der Anträge miteinbezogen“, erklärt man im Finanzministerium.

Fünf-Prozent-Aktionär bei Century ist Thomas Graf, einer der drei Söhne des Novomatic-Eigentümers Johann F. Graf. Der niederösterreichische Glücksspielkonzern betreibt die Automaten-Großcasinos Admiral im Prater und Monte Laa im Böhmischen Prater. Die 20.000 Mitarbeiter große Novomatic hat sich mit diesen Betrieben für die Wiener Lizenzen beworben. Über den Antrag in NÖ will man nichts verraten.

In Wien müssen übrigens im Dezember 2014 Tausende Spielautomaten abgedreht werden. Das Verbot der Slotmaschinen (kleines Glücksspiel) wurde 2011 am Parteitag der Wiener SPÖ beschlossen. Dann dürften Automaten nur noch in Vollcasinos betrieben werden. Ob’s tatsächlich dazu kommt, ist fraglich. SP-Bürgermeister Michael Häupl will, ist zu hören, angesichts eines Budgetlochs von 289 Millionen vielleicht doch nicht auf die 55 Millionen an Automaten-Steuer verzichten.