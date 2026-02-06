Casinos Austria: Hesoun geht als Aufsichtsratschef, Zadrazil folgt

Die ÖBAG, die Beteiligungsholding der Republik Österreich, entsendet Ex-Bank-Austria-Chef Robert Zadrazil (55) als neuen Vorsitzenden in die Aufsichtsräte von Casinos Austria und Lotterien. Zadrazil beerbt dort mit den im März stattfindenden Hauptversammlungen Ex-Siemens-Österreich-Chef Wolfgang Hesoun (65), der in beiden Unternehmen sechs Jahre lange als Aufsichtsratschef fungierte.

Hesoun erklärte dazu in einer Aussendung, er sei für eine Wiederbestellung nicht mehr zur Verfügung gestanden. Als Gründe nannte er die Entwicklung der vergangenen Monate, es sei der Eindruck entstanden, er habe nicht jene Unterstützung des Vorstandes des Minderheitseigentümers (ÖBAG) gehabt, die für die erfolgreiche Wiedererlangung der Lizenzen notwendig gewesen wäre.