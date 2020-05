Casinos Austria halbieren Verluste im Ausland

Casinos

Dass insgesamt ein Gewinn ausgewiesen wird, verdanken diewiederum der Lotterien-Tochter. Die brachte mit einem Jahresüberschuss von mehr als 45 Millionen Euro „das beste Ergebnis ever“.

In Österreich will Stoss heuer wieder investieren: Rund 20 Millionen Euro in den Umbau der sechs Standorte in den Landeshauptstädten (Stadtpaket) und in die Erweiterung des Lotto-Vertriebsnetzes in den Trafiken. Konkurrent Novomatic brachte am Donnerstag gegen die Konzessionsvergabe für das Stadtpaket an Casinos Austria (Casag) eine Beschwerde beim Verfassungsgerichthof ein.

Im Ausland will Stoss nun doch wieder vorsichtig expandieren, hauptsächlich über Managementverträge. In Vietnam wurde bereits eine Lizenz erworben.