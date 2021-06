Casinos Austria behalten das volle Dutzend

Die jetzigen Berechtigungen gelten für die fünf bestehenden Casinos in Baden ( Niederösterreich), Velden ( Kärnten), Riezlern ( Kleinwalsertal/ Vorarlberg), Kitzbühel und Seefeld ( Tirol) sowie für einen neuen Standort in Zell am See. Dafür lassen die Casinos Austria von ihrem unrentablen Standort in Bad Gastein ab. Das vergleichsweise kleine und nur saisonal betriebene Casino in dem Pongauer Kurort gilt schon länger als Sorgenkind im Konzern. Es wird wahrscheinlich noch bis zum Auslaufen der bestehenden Konzessionen Ende 2015 offen bleiben – für den Ort ist das ein schwerer Schlag.