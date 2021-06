Fix: Buwog kauft 18.000 Wohnungen in Deuschland

Die Wohneinheiten befinden sich schwerpunktmäßig in Lübeck, Kiel und im Hamburger Umland. Verkäufer ist die Solaia RE, ein Joint Venture der italienischen Immobilienfirma Prelios und der Fondstochter DWS der Deutschen Bank.

"Mit der erfolgreich abgeschlossenen Übernahme des DGAG-Portfolios haben wir einen entscheidenden Wachstumsschritt in Deutschland vollzogen", so Buwog-Chef Daniel Riedl. Mit dem Zukauf wächst das Portfolio der früheren Immofinanz-Wohnungstochter auf rund 54.000 Wohnungen. Davon befinden sich je die Hälfte in Österreich und Deutschland.