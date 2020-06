BUWOG legte erfolgreichen Start an der Börse hin

Die Aktionäre der Immofinanz können zufrieden sein: Die Aktie der Immofinanz-Tochter BUWOG, die am Montag erstmals an den Börsen Frankfurt und Wien notierte, schaffte zum Debüt einen schönen Kursgewinn. Die Aktie startete den Handel mit 13,20 Euro und gewann bis zum frühen Nachmittag 2,77 Prozent.

Inhaber von Immofinanz-Aktien bekamen für je 20 ihrer Titel eine BUWOG-Aktie gratis dazu. Im Gegenzug wurde der entsprechende BUWOG-Kurs vom Immofinanz-Kurs abgezogen – so wie ein Kursabschlag bei Auszahlung einer Dividende. Der Rückgang der Immofinanz-Aktie um 20,7 Prozent auf 2,66 Euro mag auf den ersten Blick erschrecken, tatsächlich aber sind Immofinanz-Aktionäre am Montag doch ein bisschen reicher geworden. Denn die Rechnung geht folgendermaßen: Am Freitag schloss die Immofinanz-Aktien mit 3,32 Euro. 20 Aktien waren also 66,40 Euro wert. Am Montag waren 20 Immofinanz-Aktien 53,20 Euro wert. Dazu kommt aber noch die Gratis-BUWOG-Aktie mit 13,65 Euro. Macht in Summe 66,85 Euro und damit ein wenig mehr als der Freitag-Schluss-Betrag.