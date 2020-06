Bundesbank warnt EZB-Chef Draghi

Draghi will zwar Anleihen nur dann indirekt mit deutschem Steuergeld verbilligen, wenn sich die Profiteure einem Reformprogramm von EU und IWF unterwerfen. Spanien zeigte aber schon, wie man das – auch mithilfe von Frankreichs sozialistischem Präsidenten Hollande – umgeht.

Weidmanns Aussage ist aber nicht nur an Draghi und die Südländer gerichtet: Sie soll auch die Deutschen beruhigen, dass ihre vertrauenswürdigste Institution Bundesbank noch so aktiv wie einst für die harte Währung kämpft. Tatsächlich aber gelten fast alle Schritte von Weidmann und des deutschen "Außenpolitikers" der EZB, Jörg Asmussen, als mit Berlin abgestimmt. Beide waren bis letztes Jahr die zwei engsten Berater von Bundeskanzlerin Merkel in der Eurokrise. Weil deren Koalition so wie 67 Prozent der Deutschen die Vergemeinschaftung der Südländer- Schulden emotional ablehnt, ist Merkel für alles dankbar, was ihr abseits des Bundestages mehr Zeit in der Krise verschafft – die auch hier Geld ist.

In der EZB kreiert und kontrolliert Asmussen jetzt geschickt die neuen Regeln, draußen beruhigt Weidmann besorgte Bürger. Ein echter Streit ist das noch nicht.