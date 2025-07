Historischer Schritt: Bulgarien darf den Euro einführen

Bulgarien ist seit 2007 Mitglied der Europäischen Union und wird das 21. Land, in dem mit Euro-Münzen und -Scheinen gezahlt wird. Der Beitritt zum Währungsraum erleichtert unter anderem Handel und Reisen: Für Unternehmen entfallen Risiken durch Wechselkursschwankungen, und auch Touristinnen und Touristen müssen kein Geld mehr umtauschen, was in der Regel mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.

Bulgarien führt Euro ein: Heftige Proteste von Euro-Gegnern

Ursprünglich hatte Bulgarien bereits Anfang 2024 den Euro einführen wollen. Wegen einer damals hohen Inflationsrate von 9,5 Prozent wurde der Beitritt zur Eurozone verschoben. Inzwischen erfüllt das Land jedoch alle notwendigen Kriterien - wie Preisstabilität, solide Staatsfinanzen und stabile Wechselkurse. Das hatten die Europäische Zentralbank (EZB) und die EU-Kommission Anfang Juni bestätigt.

"Wichtig ist jetzt, dass die Bevölkerung in Bulgarien umfassend und fundiert von den Vorteilen des Euro-Beitritts informiert wird und diesen Schritt daher mit Zuversicht unterstützen kann", teilte Angelika Winzig, ÖVP-Wirtschaftssprecherin im Europaparlament, mit. Nicht ganz ohne Grund: Denn in Bulgarien wird die Einführung der Gemeinschaftswährung von teils heftigen Protesten begleitet. Auch am Dienstag luden prorussische und nationalistische Euro-Gegner zu Protestaktionen in Sofia. Dabei werde der Beitritt Bulgariens nicht nur neue Impulse für Investitionen setzen und hochwertige Arbeitsplätze schaffen, sondern auch die wirtschaftliche Anbindung des Landes vertiefen, merkte Evelyn Regner, EU-Abgeordnete der SPÖ, an.