Wie es nach Warren Buffetts Rückzug weitergehen wird

Nach Buffetts überraschender Ankündigung am Samstag, dass er bis Ende des Jahres als CEO zurücktreten werde, erklärten Aktionäre und Fans von Berkshire, dass das in Omaha, Nebraska ansässige Unternehmen auch unter der Führung von Vizepräsident Greg Abel in guten Händen bleiben werde.

Dennoch bleibt unklar, wie sich der 1,16 Billionen Dollar schwere Konzern – mit 189 operativen Unternehmen, 264 Milliarden Dollar in Aktien und 348 Milliarden Dollar in bar – nach dem Abgang des Mannes, der so eng mit ihm verbunden ist, entwickeln wird.

Buffett machte die Ankündigung am Ende der jährlichen Hauptversammlung von Berkshire, nachdem er stundenlang Aktionärsfragen beantwortet hatte. Er sagte, der Verwaltungsrat von Berkshire werde sich am Sonntag treffen, um den Übergang zu besprechen.

„Es gab schon immer einen Aufschlag auf den Wert von Berkshire wegen Buffett“, sagte Mark Malek, Chief Investment Officer bei Siebert.NXT. „Werden die Leute es nun noch mit dem gleichen Blick betrachten?“

Richard Casterline, ein Computerprogrammierer aus Denver, sagte, er sei „etwas geschockt“ über Buffetts Rücktritt. „Ich bin gespannt, was der Aktienkurs am Montag machen wird“, sagte er. „Ich denke nicht, dass (Abel) dieselbe Begeisterung auslöst. Das liegt nicht an ihm – es ist einfach schwer, in so legendäre Fußstapfen zu treten.“

Buffetts Baby

Viele halten Abel dennoch für den richtigen Mann für den Job. „Das ist Buffetts Baby, und er hat den Übergang sorgfältig und bedacht geplant, damit der Wert seines Lebenswerks nicht verloren geht“, sagte Daniel Hanson, Senior Portfolio Manager bei Neuberger Berman. „Ich habe volles Vertrauen in Gregs Führungsqualitäten.“

Richard Lancaster, ein Buchhaltungsberater aus Charlotte, North Carolina, verglich den Wechsel mit der Übergabe von Apples Führung durch Steve Jobs an Tim Cook im Jahr 2011. „Zwei verschiedene Persönlichkeiten, zwei verschiedene Herangehensweisen“, sagte Lancaster. „Greg hat alle Eigenschaften, die Warren an einem Manager schätzt: sehr klug und sehr gut vertraut mit dem heutigen Geschäftsklima und mit Veränderungen durch disruptive Technologien.“