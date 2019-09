Buenos Aires: Teure Lebensmittel treiben Zehntausende auf Straße

Run auf die Banken

Argentinien, das Anfang des 20. Jahrhunderts zu den reichsten Staaten der Welt zählte, befindet sich wieder einmal in einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise.

Eine giftige ökonomische Mischung hat das Land an den Rand der Staatspleite gebracht - es wäre bereits die neunte. Der dramatische Kursabsturz der Landeswährung Peso, die Hyperinflation von mehr als 55 Prozent, schlechte Ernteergebnisse und dazu noch die Aussicht auf einen baldigen Präsidentenwechsel haben das Vertrauen der Investoren erodieren lassen.

Der eigentlich wirtschaftsliberale Präsident Mauricio Macri musste deshalb den in Argentinien verhassten IWF um Hilfe anrufen. Der Großteil der im Vorjahr anfänglich zugesagten 50 Milliarden und danach sogar auf 57 Milliarden Dollar aufgestockten Notkredite ist bereits geflossen, konnte die wirtschaftliche Talfahrt aber nicht aufhalten.

Deshalb kündigte Macri - entgegen früherer Versprechungen - Ende der Vorwoche Kapitalkontrollen an, um den Absturz der Landeswährung aufzuhalten. Sofort bildeten sich am Montag lange Schlangen von Sparern vor den Banken, die ihre Einlagen abheben und in Dollar wechseln wollten. Das ist für Privatpersonen nur noch in Tranchen von 10.000 Dollar möglich.