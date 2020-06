Budweiser-Bier floss 2014 wie noch nie

Die tschechische Staatsbrauerei Budejovicky Budvar hat im vorigen Jahr Rekordverkäufe erzielt. Das Unternehmen habe knapp 1,5 Millionen Hektoliter Bier verkauft, teilte ein Sprecher am Montag mit. Das sei ein Anstieg um 2,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2013 und der beste Absatz in der 120-jährigen Firmengeschichte.

Mehr als die Hälfte der Produktion ging in den Export in 70 Länder, allen voran nach Österreich und Deutschland. Erstmals wurde das Lagerbier auch nach Thailand, Kenia und in die Republik Kongo geliefert.