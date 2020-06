Erfolg, Irrtum und die Rolle des Geldes

Thomas Mayer

Deutsche Bank

Krise

Als hätte es die Krise nie gegeben: Der Ausnahmezustand des Finanzsystems ließ erstaunlicherweise nur wenige Ökonomen ihre Anschauungen überdenken. Anders bei, schon als Chefvolkswirt deroft ein unbequemer Geist. Der Beinahe-Kollaps stürzte ihn selbst in die, er quittierte den Job und hinterfragt nun, was zuvor selbstverständlich schien: Was ist Geld? Ist die Kreditvergabe durch Banken weniger riskant als Kapitalmarktgeschäfte? Sein Fazit: Nicht die Geschäftsbanken sollten Geld mittels Krediten erschaffen dürfen, sondern die Zentralbanken dieses direkt an die Bürger verteilen. Eine kontroversielle, anspruchsvolle, aber präzise Analyse.

Thomas Mayer: Die neue Ordnung des Geldes: Warum wir eine Geldreform brauchen. FinanzBuch Verlag, 18,50 Euro