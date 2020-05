Erfolgreiche Manager und Unternehmer

Der langjährige Wirtschaftsjournalist Wolfgang Unterhuber und die Unternehmerin Selma Prodanovic mixen in diesem Buch mit den Porträts erfolgreicher Firmenchefs nicht nur munter Stahl mit Schokolade, sondern auch Branchen bunt durcheinander. Ziel ist es, so die Autoren, über erfolgreiche Menschen zu berichten.

Die Titelworte Stahl und Schokolade stecken die Bandbreite ab: Stahl für Wolfgang Eder, langjähriger Chef des derzeit wohl erfolg- und ertragreichsten europäischen Stahlherstellers voestalpine. Zumindest in einschlägigen Kreisen ebenso bekannt ist der Vertreter der Schokoladenseite: Josef Zotter, Eigentümer der gleichnamigen Schokoladenmanufaktur, die ihre Kreationen in einem eigenen Flagship-Store mittlerweile auch in Schanghai verkauft. Und dessen Start gar nicht so süß wie sein Produkt war: Ende der 1980er-Jahre schlitterte der Steirer mit vier Konditoreien in Graz erst einmal in den Konkurs.