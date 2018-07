British-Airways-Mutter startet mit Level in Wien

Die British-Airways-Mutter IAG drängt unter dem Namen Level nach Österreich. In zwei Jahren solle die Wiener Basis auf 14 bis 15 Mittelstrecken-Flieger und in fünf Jahren auf 30 Jets wachsen, sagte IAG-Chef Willie Walsh am Dienstag zum Start der neuen Billigfluglinie mit zunächst vier Flugzeugen. Der weitere Wachstumsplan werde im September dem Aufsichtsrat vorlegt, so Walsh.

"Ich hätte nie erwartet, dass aus der Pleite der Air Berlin so ein Wachstum entsteht", sagte Flughafen-Vorstand Julian Jäger in der Level-Pressekonferenz. Es gebe mehrere Airlines, die zur Nummer zwei in Wien werden wollten, das erkläre den aktuellen Wettbewerbsdruck. Neben Level sind das Laudamotion und Wizz Air sowie die Lufthansa-Billigtochter Eurowings.

Auf die Frage, wer den Verdrängungswettbewerb zwischen Level und Laudamotion gewinne, sagte Walsh, Gewinner seien die Konsumenten, die sich über günstige Tickets freuen könnten. Den Preiskampf kommentierte Walsh gelassen, IAG konkurriere in mehreren Ländern mit der Laudamotion-Mutter Ryanair.

Level Österreich hat seinen Firmensitz in Wien, eine österreichische Fluglizenz und ist eine Schwester der spanischen IAG-Billigairline Vueling. Von Paris und Barcelona aus fliegt IAG unter der Marke Level auch zu weiter entfernten Zielen in Nordamerika.

Langstreckenflüge geprüft

Wien gehöre neben anderen Städten, von wo ebenfalls Langstreckenflüge geprüft würden, sagte Walsh. Entscheidungen seien noch nicht gefallen, derzeit spreche man mit mehreren Flughäfen.

Level Österreich ist Anfang des Jahres als Anisec GmbH gegründet worden. Nachdem IAG mit der Übernahme der Ex-Air-Berlin-Tochter Niki an Laudamotion scheiterte, entschied IAG, aus eigener Kraft eine Fluglinie in Wien aufzubauen. Das Gründungsteam bestand, wie es zur APA hieß, ausschließlich aus rund 20 Ex-Niki-Mitarbeitern.

Im Gegensatz zu Laudamotion kooperiert Level mit Reiseveranstaltern, die mit Level-Flügen Pauschalreisen schnüren. Bis zum 13. August nimmt Level ein Streckennetz mit vorerst 14 Zielen, vorwiegend in Spanien und Italien, auf. Die heutigen Erstflüge gehen nach London-Gatwick und Palma de Mallorca.

Level hat in Wien aktuell 200 Mitarbeiter, davon 40 Piloten und 115 Flugbegleiter. Die Flotte besteht aus vier geleasten Airbus A321, die früher bei Air Berlin und Niki im Einsatz waren. Die Heckflosse ist in den Farben Blau und Grün lackiert.