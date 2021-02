Britischer Spitzenmanager tritt nach abfälliger Corona-Bemerkung zurück

Der Vorstandsvorsitzende der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Großbritannien, Bill Michael, tritt nach Kritik an einer Äußerung zurück. Das bestätigte KPMG auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Medienberichten zufolge hatte Michael bei einer Konferenzschaltung Anfang der Woche Mitarbeiter aufgefordert, mit dem "Gejammer" über mögliche Kürzungen von Pensionsansprüchen, Gehältern und Boni infolge der Coronavirus-Pandemie aufzuhören.

"Ich liebe die Firma und ich bedauere wirklich, dass meine Worte verletzend waren für meine Kollegen (...)", wurde Michael in einer Mitteilung von KPMG zitiert. Er werde das Unternehmen mit Ende des Monats verlassen. Den Vorstandsvorsitz werde nun vorübergehend sein Stellvertreter Bina Mehta übernehmen.