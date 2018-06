Nach Brexit: Häftlinge sollen ausländische Arbeiter ersetzen

Um Häftlinge zu resozialisieren werden diesen in Großbritannien bereits beschränkte Arbeitsmöglichkeiten angeboten. Dies soll den Weg in ein straffreies Leben nach dem Gefängnis erleichtern. Die Programme heißen "Release on Temporary Licence" (ROTL, "Entlassung auf vorübergehende Erlaubnis"). Bisher gibt es ROTL-Programme nur für Häftlinge, die nicht wegen Gewaltdelikten verurteilt worden sind. Gauke setzt sich dafür ein, ROTL auch für Gefängnisse, in denen Gewaltverbrecher sitzen, zu öffnen.

Guardian-Bericht