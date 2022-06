Brexit kostet britische Arbeitnehmer 470 Pfund pro Jahr

Grund dafür seien ein geschwächtes Pfund sowie gesunkene Investitionen und weniger Handel.

Zwar seien die britischen Exporte in die EU nicht wie erwartet eingebrochen, doch habe der Brexit "breite negative Auswirkungen auf die britische Wettbewerbsfähigkeit und Offenheit für den Handel mit einer ganzen Reihe von Ländern", sagte Chefökonomin Sophie Hale von der Resolution Foundation einer Mitteilung zufolge.

Knappe Mehrheit

Die Wähler in Großbritannien stimmten am 23. Juni 2016 mit knapper Mehrheit (52 Prozent) für einen Austritt aus der Europäischen Union. Der Austritt fand nach jahrelangem Hin und Her am 31. Jänner 2020 statt.

Dank einer im Austrittsabkommen vereinbarten Übergangsphase nahm das Land jedoch noch bis Ende 2020 an EU-Binnenmarkt und Europäischer Zollunion teil.